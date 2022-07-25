“الصحة”: تسجيل 462 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 767 خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 يوليو 2022، تسجيل 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 808053 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 767 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 792205 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9240 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 148 حالة. أخبار قد تهمك

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