“التجارة” تستدعي 20 سيارة من نوع”بورش”.. لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 20 مركبة بورش طراز “Cayenne” موديل العام الماضي 2021. وأوضحت التجارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع”تويتر”، أن السبب وراء استدعاء السيارة هو لوجود خلل في صواميل قفل نظام التعليق الخلفي قد يؤدي إلى تآكلها مما يزيد من احتمالية فقدان السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث. أخبار قد تهمك

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