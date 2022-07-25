جامعة الملك فيصل تُعلن فتح بوابة القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية
أعلنت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، عن فتح بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم (انتظام)، للعام الجامعي 1443هـ/ 1444هـ، والذي يستمر حتى بعد غدٍ الأربعاء إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد العبدالعالي، أن على الطلبة المتقدمين إكمال اختيار الرغبات حسب ما يتاح لهم وفقًا لنسبهم الموزونة وشروط القبول، وفي حال عدم اختيار واكتمال الرغبات جميعها يعد طلب القبول غير مكتمل، وسيتم استبعاده من المفاضلة، مشيراً إلى أن مجلس الجامعة وافق على إتاحة القبول للباحثين عن عمل، ومن هم على رأس العمل ممن تجاوزوا شرط الخمس سنوات من حصولهم على الثانوية العامة في برامج الدبلوم “برسوم”؛ وذلك تماشياً مع مبادرة تحول الكليات التطبيقية من خلال الأيقونة المخصصة على بوابة القبول الإلكتروني.
ودعا الدكتور العبدالعالي، جميع المتقدمين إلى أهمية متابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول، والاطلاع بشكل مستمر على كل ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وأخبار بهذا الشأن في حساباتها الرسمية.
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