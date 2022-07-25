وظائف شاغرة لدى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر أكثر من 120 وظيفة في عدة مدن بالمملكة (الرياض، المدينة المنورة، حائل، جدة، الدمام، الأحساء).

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُحلل رواتب (وظيفتان) (الرياض)، محاسب (العدد 10 وظائف) (الرياض)، أخصائي التعويضات والمزايا (الرياض)، وظائف طبية – 20 وظيفة (جدة، الدمام، الأحساء، الرياض)، وظائف تمريض – 90 وظيفة (المدينة المنورة، حائل، الرياض، الأحساء).

وأشارت إلى أن التقديم من خلال بوابة التوظيف (من ثم اختيار قسم المخصص Administrative أو Training أو Nursing).