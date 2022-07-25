اخبار دوليه – التونسيون يصوتون على مشروع دستور جديد

محمد بن مسعود - الدمام - فتحت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬أبوابها‭ ‬أمام‭ ‬نحو‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬تونسي،‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬اقترحه‭ ‬الرئيس‭ ‬التونسي،‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭.‬

ويجرى‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انقسام‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬مؤيدي‭ ‬المسار‭ ‬الجديد‭ ‬ومعارضيه‭.‬

ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المسجلين‭ ‬للاستفتاء‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬و296‭ ‬ألفا‭ ‬و64‭ ‬شخصا،‭ ‬بحسب‭ ‬إحصاءات‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬تونس‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للناخبين‭ ‬المقيمين‭ ‬خارج‭ ‬تونس،‭ ‬يجرى‭ ‬الاستفتاء‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬و25‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري،‭ ‬فيما‭ ‬التصويت‭ ‬بالداخل‭ ‬ينطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬25‭ ‬يوليو‭.‬

‭ ‬وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬والخارج‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬و832‭ ‬مركزا،‭ ‬منها‭ ‬11‭ ‬ألفا‭ ‬و614‭ ‬مكتب‭ ‬اقتراع،‭ ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬المراكز‭ ‬التابعين‭ ‬للهيئة‭ ‬62‭ ‬ألفا‭ ‬و802‭.‬

وتشكل‭ ‬الدعوة‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬للمشاركة‭ ‬بالاستفتاء،‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬مسار‭ ‬دخلته‭ ‬البلاد‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراءات‭ ‬استثنائية‭ ‬بدأ‭ ‬سعيد‭ ‬فرضها‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬يوليو‭ ‬2021،‭ ‬أبرزها‭ ‬إقالة‭ ‬الحكومة‭ ‬وتعيين‭ ‬أخرى،‭ ‬وحل‭ ‬البرلمان‭ ‬ومجلس‭ ‬القضاء،‭ ‬وإصدار‭ ‬تشريعات‭ ‬بمراسيم‭ ‬رئاسية،‭ ‬وتبكير‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

ورغم‭ ‬الجدل‭ ‬القائم،‭ ‬فإن‭ ‬متابعين‭ ‬للوضع‭ ‬في‭ ‬تونس،‭ ‬يرجحون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نتائج‭ ‬الاستفتاء‭ ‬لصالح‭ ‬اعتماد‭ ‬الدستور‭ ‬الجديد‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سعيد‭ ‬وبدء‭ ‬العمل‭ ‬به‭.‬