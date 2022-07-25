اخبار دوليه – إعلان حالة الطوارئ في سوتشي بسبب سوء الأحوال الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن عمدة سوتشي، أليكسي كوبايغورودسكي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء مدينة سوتشي (على البحر الأسود)، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووصف الوضع بالخطير للغاية.
وقال عمدة سوتشي إن «الوضع خطير للغاية. المنطقة الوسطى عانت أكثر من غيرها. لم يحدث في تاريخ سوتشي الحديث حادث بهذا الحجم في هذا الجزء من المنتجع».
وأكد وفاة امرأة، مشيرا إلى أن عدد الضحايا كاد أن يكون أكثر بكثير.
وأضاف أن السلطات تمكنت من إنقاذ عشرات الأشخاص، بينهم 10 أطفالا، من السيول الجارفة التي ملأت كل الشوارع وهدمت كل شيء في طريقها.
وبحسب العمدة، يجري حاليا تشكيل قائمة بالأضرار، وكذلك رصد الانهيارات الأرضية الجديدة.
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