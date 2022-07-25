اخبار دوليه – إعلان حالة الطوارئ في سوتشي بسبب سوء الأحوال الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬عمدة‭ ‬سوتشي،‭ ‬أليكسي‭ ‬كوبايغورودسكي،‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬مدينة‭ ‬سوتشي‭ (‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭)‬،‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية،‭ ‬ووصف‭ ‬الوضع‭ ‬بالخطير‭ ‬للغاية‭.‬

وقال‭ ‬عمدة‭ ‬سوتشي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬خطير‭ ‬للغاية‭. ‬المنطقة‭ ‬الوسطى‭ ‬عانت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرها‭. ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬سوتشي‭ ‬الحديث‭ ‬حادث‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬المنتجع‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬وفاة‭ ‬امرأة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬كاد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬بكثير‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬10‭ ‬أطفالا،‭ ‬من‭ ‬السيول‭ ‬الجارفة‭ ‬التي‭ ‬ملأت‭ ‬كل‭ ‬الشوارع‭ ‬وهدمت‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬طريقها‭.‬

وبحسب‭ ‬العمدة،‭ ‬يجري‭ ‬حاليا‭ ‬تشكيل‭ ‬قائمة‭ ‬بالأضرار،‭ ‬وكذلك‭ ‬رصد‭ ‬الانهيارات‭ ‬الأرضية‭ ‬الجديدة‭.‬