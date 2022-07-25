اخبار دوليه – إيران: الموساد كلف «خلية مخربة» من كردستان العراق باستهداف منشأة في أصفهان

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬خضم‭ ‬الحرب‭ ‬المخابراتية‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬وبعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬وزارة‭ ‬المخابرات‭ ‬الإيرانية‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬‮«‬عملاء‭ ‬الموساد‮»‬،‭ ‬نشر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬نور‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإيراني،‭ ‬تفاصيل‭ ‬المخطط‭ ‬الذي‭ ‬سعى‭ ‬المعتقلون‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذه‭.‬

وكتب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬نور‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬الأخبار‭ ‬الواردة‮»‬‭ ‬إليه،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬‭ ‬اعتقال‭ ‬عناصر‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬المعقدة‭ ‬بعد‭ ‬زراعة‭ ‬متفجرات‭ ‬شديدة‭ ‬الانفجار‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬المستهدف،‭ ‬وقبيل‭ ‬سويعات‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬عمليتهم‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬الموقع،‭ ‬فإن‭ ‬المستهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التفجير،‭ ‬الذي‭ ‬وصف‭ ‬بـ»الخطير‮»‬،‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬المراكز‭ ‬الحساسة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬أصفهان‭.‬

وتقع‭ ‬محافظة‭ ‬أصفهان‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إيران،‭ ‬وتضم‭ ‬منشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬ونووية‭ ‬تعرضت‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬لهجمات‭ ‬سايبيرية‭ ‬وتفجيرات‭ ‬وأشهرها‭ ‬منشأة‭ ‬نطنز‭ ‬النووية‭.‬

تسلل‭ ‬من‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬وتدريب‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬إفريقية

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬نور‭ ‬نيوز‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬دخلوا‭ ‬إيران‭ ‬عبر‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬الموساد‭ ‬هناك،‭ ‬وبعد‭ ‬تحديد‭ ‬أحد‭ ‬المراكز‭ ‬الحساسة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬أصفهان،‭ ‬خططوا‭ ‬لتفجيره‮»‬‭.‬

وحسب‭ ‬تقرير‭ ‬نور‭ ‬نيوز،‭ ‬تدربت‭ ‬‮«‬العناصر‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذه‭ ‬الشبكة‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬إفريقية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬وقامت‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬بمحاكاة‭ ‬العملية‭ ‬هناك‮»‬،‭ ‬ولم‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬اسم‭ ‬الدولة‭ ‬الإفريقية‭ ‬المزعومة‭.‬

وفي‭ ‬بيانها‭ ‬السبت،‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬وزارة‭ ‬المخابرات‭ ‬الإيرانية‭ ‬عن‭ ‬جنسية‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬وعددهم،‭ ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬المعتقلين‭ ‬دخلوا‭ ‬البلاد‭ ‬عبر‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬يجاور‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬الغرب،‭ ‬و»باستخدام‭ ‬معدات‭ ‬عملياتية‭ ‬واتصالاتية‭ ‬متطورة‭ ‬جدا‭ ‬ومواد‭ ‬شديدة‭ ‬الانفجار،‭ ‬وكانوا‭ ‬يعتزمون‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬تخريبية‭ ‬وإرهابية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الحساسة‭ ‬المحددة‭ ‬سلفا‮»‬‭.‬

وما‭ ‬يثير‭ ‬الانتباه‭ ‬أن‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الخلية‭ ‬التخريبية‭ ‬التابعة‭ ‬للموساد‮»‬‭ ‬جاء‭ ‬بعيد‭ ‬تأكيد‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬الموساد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬استجواب‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الفرع‭ ‬اللوجستي‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬يد‭ ‬الله‭ ‬خدمتي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإيرانية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الثغرات‭ ‬الأمنية‭ ‬والاستخباراتية‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬الإيرانية‭ ‬والتي‭ ‬تستغلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيرانية‭ ‬ارتباط‭ ‬هذا‭ ‬الاستجواب‭ ‬بالموساد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭ (‬إرنا‭) ‬وصفت‭ ‬الذين‭ ‬خطفوا‭ ‬يد‭ ‬الله‭ ‬خدمتي‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬البلطجية‭ ‬والأوباش‮»‬‭.‬