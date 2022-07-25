“الإحصاء”: خلال مايو الماضي.. ارتفاع الصادرات السلعية 83.4% وغير البترولية 26.7%

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 26.7%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ سجلت 27.9 مليار ريال، مقابل 22 مليار ريال في مايو 2021.
وسجلت الصادرات السلعية ارتفاعًا في مايو 2022 بنسبة 83.4%، إذ بلغت قيمتها 144.1 مليار ريال، مقابل 78.6 مليار ريال خلال مايو 2021، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 59.7 مليار ريال وبنسبة 105.5%.
وأوضحت مؤشرات الهيئة ارتفاع نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلية من 72% في مايو 2021 إلى 80.6% في مايو 2022، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة بشهر أبريل الماضي بمقدار 6.4 مليارات ريال وبنسبة 4.7%.
وشكلت منتجات الصناعات الكيماوية 35.3% من إجمالي صادرات السلع غير البترولية وارتفعت بمقدار 2.9 مليار ريال وبنسبة 41.4%، ثم اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 31.3%، والتى ارتفعت بمقدار 0.9 مليار ريال وبنسبة 12.1%.
وجاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية على قائمة أهم الواردات بنسبة 19.5% ثم معدات النقل وأجزاؤها 12.8% من إجمالي الواردات.
واحتلت الصين قائمة الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية، إذ بلغت قيمة الصادرات 19.2 مليار ريال خلال مايو 2022، وبنسبة 13.3% من إجمالي صادرات المملكة، ثم الهند بـ 14.7 مليار ريال وبنسبة 10.2%، وحلت اليابان ثالثًا بقيمة 12.5 مليار ريال وبنسبة 8.7%.
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Source almnatiq
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