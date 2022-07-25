البنك المركزي يكمل الربط الإلكتروني مع المركز السعودي للأعمال عبر برنامج “تنفيذ”

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أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الإثنين)، اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر برنامج “تنفيذ”.

وأبان أن الربط الإلكتروني يهدف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة عبر البنك المركزي السعودي والتكامل بينها، بشكل يساهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال.

وأكد أنه يستهدف من خلال برنامج “تنفيذ” تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، والعمل على فهم احتياج تلك الجهات، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها.

ونوه بأن ذلك يأتي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية وتعزيزاً للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات، بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.



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Source akhbaar24

