وظائف شاغرة لدى هيئة تقويم التعليم

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف (رجال / نساء) مراقبين وإدارية وتقنية وقانونية، بعدة مدن بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، الطائف، جدة، الدمام، شقراء، رفحاء، جازان، نجران، الخفجي، تيماء، القريات، تربة، تثليث، الخرمة، يدمه، رنية).
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة، أخصائي أول استقطاب المواهب، مدير إدارة التطوير التنظيمي، مُستشار قانوني، أخصائي تشغيل مقرات، أخصائي تطوير تنظيمي، مُشرف تطوير تنظيمي، منسق اختبارات، مُحلل بيانات، أخصائي نظم معلومات (الرياض).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مهندس برمجيات، مهندس أنظمة، أخصائي حوكمة وإلتزام ومخاطر، أخصائي دفاع أمن سيبراني، مدير الإدارة الهندسية، بينما التقديم عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب .
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Source almnatiq
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