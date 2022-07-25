“فلكية جدة”: رصد اقتران هلال القمر المتناقص مع كوكب الزهرة فجر الغد

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أعلنت الجمعية الفلكية في جدة اقتران هلال القمر المتناقص مع كوكب الزهرة فجر يوم غد (الثلاثاء)، وسيفصل بينهما نحو 4 درجات بالأفق الشرقي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي.
وأكدت الجمعية أن القمر والزهرة سوف يظهران سويا قبل شروق الشمس بنحو ساعتين في منظر جميل باعتبارهما في الترتيب الثاني والثالث لألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس.
وأضافت أنه يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر، وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس على الأرض، في حين سيكون قرص كوكب الزهرة عبر التلسكوب مضاء بنسبة 91% بنور الشمس في الوقت الحالي.
ونوهت بأن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة بحيث لا يمكن رؤيتهما سويا في مجال رؤية التلسكوب إلا أنه يمكن رؤيتهما عبر المناظير.
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Source akhbaar24
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