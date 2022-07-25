︎
.
المناطق_متابعات
نوّه مجلس شؤون الأسرة على أهمية التوعية وتفقد أمان الأجهزة الإلكترونية لكبار السن، لحمايتهم من عمليات الاحتيال.
ودعى المجلس بتوعيتهم على عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية، وعدم مشاركة بياناتهم في المواقع المشبوهة، بالإضافة إلى فحص الأجهزة التي يستخدمونها بشكل دوري، وعدم التجاوب مع الرسائل الاحتيالية.
وأوضح أن 81.3% من عمر 65 إلى 69 عامًا يستخدمون الإنترنت، فيما تراجعت تلك النسبة إلى 58% في الفئة العمرية من 70 إلى 74 عامًا، وفقًا لبيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “شؤون الأسرة” توضح النصائح المهمة لحماية كبار السن من الاحتيال الرقمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.