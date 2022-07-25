“شؤون الأسرة” توضح النصائح المهمة لحماية كبار السن من الاحتيال الرقمي

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نوّه مجلس شؤون الأسرة على أهمية التوعية وتفقد أمان الأجهزة الإلكترونية لكبار السن، لحمايتهم من عمليات الاحتيال.

ودعى المجلس بتوعيتهم على عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية، وعدم مشاركة بياناتهم في المواقع المشبوهة، بالإضافة إلى فحص الأجهزة التي يستخدمونها بشكل دوري، وعدم التجاوب مع الرسائل الاحتيالية.

وأوضح أن 81.3% من عمر 65 إلى 69 عامًا يستخدمون الإنترنت، فيما تراجعت تلك النسبة إلى 58% في الفئة العمرية من 70 إلى 74 عامًا، وفقًا لبيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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Source almnatiq

