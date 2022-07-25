وفاة 24 شخصا بغرق حافلة في نهر بكينيا

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أفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين أن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في وسط كينيا عندما انحرفت حافلتهم عن جسر وسقطت في وادي نهر.

وذكرت صحيفتا ديلي نيشن وستاندرد أن الحادث وقع مساء أمس الأحد في مقاطعة ثاراكا نيثي، عندما انحرفت الحافلة المتجهة من ميرو إلى مدينة مومباسا الساحلية قبالة جسر نيثي، وسقطت في واد على عمق 40 مترا.

ونقلت صحيفة ديلي نيشن عن حاكم المقاطعة نوبيرت كومورا قوله “فقدنا 24 شخصا في حادث مروع على جسر نهر نيثي على طريق ميرو – نيروبي السريع”.

ونقلت صحيفة نيشن عن كومورا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن خللا في المكابح منع سائق الحافلة من الدوران بشكل صحيح عند منعطف حاد عند الجسر.

وتظهر بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن 4579 شخصا لقوا حتفهم في حوادث الطرق في كينيا عام 2021، بزيادة قدرها 15 بالمئة عن العام السابق.



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Source akhbaar24

