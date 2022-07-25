الجوازات توضح عقوبة تغيير معلومات جواز السفر

تحديد موعد استبدال كسوة الكعبة المشرفة تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم السبت القادم -بإذن الله- باستبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 166 فنياً... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 26 ذو الحجة 1443 هـ 26 ذو الحجة 1443 هـ

أمطار رعدية تؤدي إلى جريان السيول في عدة مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 ذو الحجة 1443 هـ 26 ذو الحجة 1443 هـ

إبعاد عمال نظافة يمتهنون التسول أحلت أمانة منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع شركات النظافة وبعض الجهات الحكومية عمال النظافة واستبدالهم بعمالة جديدة بجنسيات... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 26 ذو الحجة 1443 هـ 26 ذو الحجة 1443 هـ

37 % نسبة إشغال فنادق طيبة أسهم موسم ما بعد الحج الجاري، في إشغال ما نسبته 37% من نسبة المعروض بفنادق المدينة المنورة، إذ سجلت الوحدات الفندقية والسكنية إقامة... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 26 ذو الحجة 1443 هـ 26 ذو الحجة 1443 هـ

الأمطار الصيفية تتواصل على الجنوب وهروب والسراة تتصدران غزارة المياه تواصلت أمس الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وأدت إلى جريان الاودية... جازان : عبدالله سهل والمناطق دوت الخليج جازان : عبدالله سهل والمناطق دوت الخليج 25 ذو الحجة 1443 هـ 25 ذو الحجة 1443 هـ

كسر خط مائي يتسبب في هبوط أرضي باشرت الفرق الهندسية في شركة المياه الوطنية بالأحساء، أعمال صيانة تسرب مياه ناتجة عن انكسار في خط مائي فرعي، تسبب في حدوث هبوط أرضى... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 25 ذو الحجة 1443 هـ 25 ذو الحجة 1443 هـ

حماية وتنمية غابات المانجروف ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الثلاثاء، في مدينة الجبيل الصناعية فعالية بمناسبة اليوم الدولي لصون... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 25 ذو الحجة 1443 هـ 25 ذو الحجة 1443 هـ

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