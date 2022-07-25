الجوازات توضح عقوبة تغيير معلومات جواز السفر

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تحديد موعد استبدال كسوة الكعبة المشرفة
تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم السبت القادم -بإذن الله- باستبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 166 فنياً...
أمطار رعدية تؤدي إلى جريان السيول في عدة مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى...
إبعاد عمال نظافة يمتهنون التسول
أحلت أمانة منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع شركات النظافة وبعض الجهات الحكومية عمال النظافة واستبدالهم بعمالة جديدة بجنسيات...
37 % نسبة إشغال فنادق طيبة
أسهم موسم ما بعد الحج الجاري، في إشغال ما نسبته 37% من نسبة المعروض بفنادق المدينة المنورة، إذ سجلت الوحدات الفندقية والسكنية إقامة...
الأمطار الصيفية تتواصل على الجنوب وهروب والسراة تتصدران غزارة المياه
تواصلت أمس الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وأدت إلى جريان الاودية...
كسر خط مائي يتسبب في هبوط أرضي
باشرت الفرق الهندسية في شركة المياه الوطنية بالأحساء، أعمال صيانة تسرب مياه ناتجة عن انكسار في خط مائي فرعي، تسبب في حدوث هبوط أرضى...
حماية وتنمية غابات المانجروف
ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الثلاثاء، في مدينة الجبيل الصناعية فعالية بمناسبة اليوم الدولي لصون...
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