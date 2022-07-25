تحركات لاستئناف تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود .. وتطمينات روسية

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر جهود استئناف تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بعد سقوط صواريخ على ميناء أوديسا، أثارت شكوكا بشأن إمكانية تطبيق اتفاق يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.
وفيما نقلت قناة “سوسبيلن” التلفزيونية الأوكرانية الرسمية عن الجيش الأوكراني، قوله: إن الصواريخ لم تلحق أضرارا كبيرة بمنطقة تخزين الحبوب في الميناء أو تتسبب في دمار كبير، قالت كييف: إن الاستعدادات لاستئناف شحنات الحبوب جارية.
وقدم سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي تطمينات بخصوص إمدادات الحبوب الروسية خلال زيارته إلى القاهرة أمس، وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وأفاد لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري “أكدنا التزام مصدري الحبوب الروس بالوفاء بجميع التزاماتهم”.
وأضاف “ناقشنا معايير محددة للتعاون في هذا المجال، واتفقنا على مزيد من الاتصالات بين الوزارات المعنية، ولدينا فهم مشترك لأسباب أزمة الحبوب”.
بدوره قال أولكسندر كوبراكوف وزير البنية التحتية على فيسبوك: “نواصل الاستعدادات الفنية لاستئناف صادرات المنتجات الزراعية من موانئنا”. وأوضحت روسيا أمس، أن قواتها أصابت سفينة حربية أوكرانية ومخزن أسلحة في أوديسا بالصواريخ.
ولاقى الاتفاق، الذي وقعته موسكو وكييف، ترحيبا باعتباره انفراجة دبلوماسية ستساعد على الحد من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية باستعادة تصدير شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى مستوياتها قبل الحرب، التي كانت خمسة ملايين طن شهريا.
لكن المستشار الاقتصادي لزيلينسكي قال أمس، إن الهجوم على أوديسا أظهر أنه لا يزال من الممكن أن تتعطل عمليات التسليم بشكل كبير.
وأضاف أوليه أوستينكو للتلفزيون الأوكراني، “هجوم أمس يشير إلى أن الأمور لن تسير يقينا كما ينبغي”.
وأوضح أنه رغم أن أوكرانيا لديها القدرة على تصدير 60 مليون طن من الحبوب على مدى الأشهر التسعة المقبلة، فقد يستغرق ذلك ما يصل إلى 24 شهرا إذا لم تعمل موانئها بشكل صحيح.
وتعد روسيا وأوكرانيا موردي قمح عالميين رئيسين، وأدى حصار الأسطول الروسي في البحر الأسود للموانئ الأوكرانية منذ حرب موسكو في 24 شباط (فبراير) إلى احتجاز عشرات ملايين الأطنان من الحبوب، ما أدى إلى زيادة اختناقات سلسلة التوريد العالمية.
وتسبب ذلك، إلى جانب العقوبات الغربية على روسيا، في قفزة في أسعار الغذاء والطاقة، ما دفع نحو 47 مليون إنسان إلى الجوع الحاد، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء، وتنحي باللوم على العقوبات الغربية في تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة وعلى أوكرانيا بسبب تلغيم الطرق المؤدية إلى موانئها.
ولغمت أوكرانيا المياه بالقرب من موانئها كجزء من دفاعاتها الحربية، لكن بموجب الاتفاق، سيوجه مرشدون السفن على امتداد الممرات الآمنة في مياهها الإقليمية.
وسيراقب مركز تنسيق مشترك، يضم أعضاء من أطراف الاتفاق الأربعة، السفن العابرة من البحر الأسود إلى مضيق البوسفور في تركيا ومنه إلى الأسواق العالمية. واتفقت جميع الأطراف الجمعة على عدم استهدافها بهجمات.
قد يهمك أيضاً :-
- تحركات لاستئناف تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود .. وتطمينات روسية
- تنبيه من الأرصاد لسكان منطقة جازان
- المركز الوطني للأرصاد يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
- اخبار دوليه - حدّث هاتفك الآن.. أبل تطالب المستخدمين بتنزيل أحدث إصدار من iOS فورا!
- “الأرصاد” ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
كانت هذه تفاصيل خبر تحركات لاستئناف تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود .. وتطمينات روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.