المركز الوطني للأرصاد يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توفر عدد من الوظائف (41 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية ومالية) لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة (لحملة الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية هي:

1- مدير عام الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار.

2- مدير عام الإدارة العامة للرصد.

3- المدير التنفيذي لبرنامج الاستمطار الصناعي.

4- مدير إدارة المشاريع.

5- مدير إدارة المخاطر.

6- مدير إدارة الجودة الشاملة.

7- مدير إدارة الوثائق والمحفوظات.

8- مدير إدارة الدعم الفني للتقنيات والاتصالات.

9- مدير إدارة المرافق والأمن والسلامة.

10- مدير عمليات الرصد.

11- مدير عمليات الاستمطار.

12- مدير عمليات الطيران.

13- مدير عمليات الرادار والاستشعار عن بعد.

14- مدير أبحاث أثر العواصف الغبارية.

15- مدير أبحاث مناخ.

16- مدير نماذج عددية.

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17- مدير التخطيط الاستراتيجي.

18- مدير الإشراف وتنفيذ المشاريع.

19- مدير المبيعات.

20- مدير التدقيق الداخلي، وغيرهم من المسميات.

وأفاد المركز بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم متفرغاً.

3- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

4- إرفاق الوثائق التالية إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة (PDF)، وغيرهم.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/28هـ الموافق 2022/07/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: هنا