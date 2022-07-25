اخبار دوليه – حدّث هاتفك الآن.. أبل تطالب المستخدمين بتنزيل أحدث إصدار من iOS فورا!

محمد بن مسعود - الدمام - حثت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬مستخدمي‭ ‬‮«‬آيفون‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنزيل‭ ‬أحدث‭ ‬إصدار‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭ ‬الخاص‭ ‬بها،‭ ‬iOS 15.6،‭ ‬لأنه‭ ‬يتضمن‭ ‬تصحيحات‭ ‬لـ39‭ ‬نقطة‭ ‬ضعف‭ ‬تعمل‭ ‬مثل‭ ‬النوافذ‭ ‬المفتوحة‭ ‬للمتسللين‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬Daily Mail‭ ‬البريطانية،‭ ‬خُصّصت‭ ‬التصحيحات‭ ‬لعيوب‭ ‬أمان‭ ‬الذاكرة،‭ ‬وبعضها‭ ‬يعرض‭ ‬المستخدمين‭ ‬لهجمات‭ ‬تنفيذ‭ ‬التعليمات‭ ‬البرمجية‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭ ‬الحساسة‭.‬

ويمكن‭ ‬تنزيل‭ ‬15‭.‬6‭ ‬iOS‭ ‬أو‭ ‬iPadOS 15.6‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الإعدادات‭> ‬عام‭> ‬تحديث‭ ‬البرنامج‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬تصحيح‭ ‬الثغرات‭ ‬الأمنية،‭ ‬يعمل‭ ‬نظام‭ ‬iOS 15.6‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬العيوب‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تُظهر‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬أن‭ ‬مساحة‭ ‬التخزين‭ ‬لديهم‭ ‬ممتلئة،‭ ‬أو‭ ‬كيف‭ ‬تعود‭ ‬علامة‭ ‬تبويب‭ ‬في‭ ‬Safari‭ ‬إلى‭ ‬صفحة‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‭.‬

وتلاحظ‭ ‬أبل‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬أجهزة‭ ‬‮«‬آيفون‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بسلاسة‭ ‬على‭ ‬iOS 14‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬iOS 15،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬iPhone 6s‭ ‬وأي‭ ‬هواتف‭ ‬ذكية‭ ‬تم‭ ‬إنتاجها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬وليس‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬كانت‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الثغرات‭ ‬الأمنية‭ ‬تصيب‭ ‬الأجهزة،‭ ‬حيث‭ ‬تقول‭ ‬أبل‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تكشف‭ ‬أو‭ ‬تناقش‭ ‬أو‭ ‬تؤكد‭ ‬مشكلات‭ ‬الأمان‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬وتتوافر‭ ‬التصحيحات‭ ‬أو‭ ‬الإصدارات‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬شارك‭ ‬عملاق‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬بجميع‭ ‬الميزات‭ ‬المتأثرة،‭ ‬وكيف‭ ‬أنها‭ ‬معرضة‭ ‬للخطر،‭ ‬وكيفية‭ ‬معالجة‭ ‬المشكلة‭.‬

ولم‭ ‬تعلن‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬استغلال‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬بنشاط،‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2021‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬تعرض‭ ‬WebKit‭ ‬للخطر‭. ‬ويأتي‭ ‬إطلاق‭ ‬iOS 15.6‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬نظام‭ ‬iOS 16‭ ‬من‭ ‬أبل‭ – ‬والذي‭ ‬يحدث‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬الخريف‭.‬

وتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬يونيو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬أبل‭ ‬السنوي‭ ‬للمطورين‭ ‬العالميين‭ (‬WWDC‭).‬

ووصف‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭ ‬iOS 16‭ ‬بأنه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬تحديث‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭ ‬لشاشة‭ ‬القفل‭ ‬والذي‭ ‬سيجعل‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬تغيير‭ ‬صور‭ ‬خلفية‭ ‬شاشة‭ ‬القفل‭ ‬ولون‭ ‬وتصميم‭ ‬خطوط‭ ‬العرض‭.‬