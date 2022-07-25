انخفاض طفيف بأسعار الذهب اليوم .. وعيار 24 يسجل 208 ريالاً للجرام

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأثنين، انخفاضا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 208.10 ريال،55.49 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 190.75 ريال، 50.87 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21إلى 182.08 ريال، 48.56 دولار، بينما سجل عيار 18 سعر 156.07 ريال، 41.62 دولار.