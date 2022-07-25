وزارة الحجّ تتيح خدمة إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق “اعتمرنا”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة خدمة إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق “اعتمرنا” بدءًا من شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/ 7/ 2022، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

ويتيح “اعتمرنا” عددًا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، ويُقدم التطبيق عددًا من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتتضمن اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة والدخول للمسجد الحرام سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق “توكلنا”، ولمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كوفيد-19 فيتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق، بالإضافة إلى اشتراط الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم، والالتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصريح، علاوة على عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول إلى الحرم.

وقالت الوزارة: إنه يمكن للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة الحجز وإصدار التصاريح الخاصة بالعمرة والزيارة عبر “اعتمرنا”، وكذلك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، والمعتمرين القادمين من خارج المملكة، ضمن خطوات سهلة وبسيطة.