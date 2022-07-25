بـ”الأنفوجراف”.. “حساب المواطن” يوضح 3 مستندات لإثبات استقلالية الفرد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حدد برنامج حساب المواطن، أهم مستندات إثبات استقلالية الفرد للحصول على الدعم.

وأوضح البرنامج، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الفرد المستقل هو الشخص الذي يكون «غير متزوج، سواء ذكرا أو أنثى، ويشمل الفرد المستقل الأعزب أو الأرمل أو المطلق».

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن الفرد المستقل عليه إثبات ذلك من خلال :

– عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد

– صك ملكية للسكن

أخبار قد تهمك

– مشهد إثبات سكن حكومي خاص أو جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.