الذهب يتراجع بسبب ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة في أمريكا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى تراجع الطلب على الذهب.

وهبط سعر الذهب 0.2 في المائة إلى 1722.84 دولار للأوقية (الأونصة) اعتبارا من الساعة 0110 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1718.70 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار 0.1 في المائة مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ووفقا لرويترز يختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أنه يُنظر إلي الذهب على أنه تحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أمس إن النمو الاقتصادي الأمريكي يتباطأ واعترفت بوجود خطر حدوث ركود، لكنها أضافت أن الركود ليس حتميا.

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وقالت يلين إن أرقام التوظيف الأمريكية القوية وإنفاق المستهلكين يظهر أن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود في الوقت الحالي.

وانضم البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة نُشرت يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه وهو اثنين في المائة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 18.48 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.6 في المائة إلى 868.62 دولار كما تراجع البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1999.94 دولار.