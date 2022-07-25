محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تراجع سعر النفط اليوم الإثنين متخليا عن مكاسب حققها في وقت سابق ليواصل سلسلة من الخسائر في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف من أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى الحد من نمو الطلب على الوقود.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر 48 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 102.72 دولار للبرميل في الساعة 0205 بتوقيت جرينتش منخفضة لليوم الرابع.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 65 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 94.05 دولار للبرميل،منخفضة أيضا لليوم الرابع.
وبحسب (رويترز) قال كازوهيكو سايتو كبير محللي شركة فوجيتومي للأوراق المالية: “من المرجح أن يظل اتجاه السوق نزوليا بسبب المخاوف من أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى خفض الطلب العالمي على الوقود وأن يؤدي استئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي إلى الحد من قلة المعروض العالمي”.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مخاوف تأثير الفائدة على الطلب تهبط بأسعار النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.