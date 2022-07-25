فتح باب القبول للفصل الدراسي الأول في كلية الحرم المكي

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أعلنت الإدارة العامة لكلية الحرم المكي الشريف فتح باب القبول للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1444هــ، في جميع أقسامها العلمية.

وأوضحت الكلية أن إجراءات التسجيل تتم إلكترونيا عبر الرابط المخصص للتسجيل، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة 1443 هـ إلى يوم الأربعاء 12 محرم 1444 هــ.

وأبانت أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصلا على إقامة نظامية في المملكة، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها قبل مدة لا تزيد على خمس سنوات، وألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو ما يعادلها عن 85%، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية المخصصة للقبول.

من جانبه، أكد عميد كلية الحرم المكي الدكتور حسن بالبيد، على جاهزية الكوادر الإدارية بالكلية لمتابعة إجراءات التسجيل وسير اختبارات القبول التحريرية والشفوية.



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Source akhbaar24

