مقتل شخصين وإصابة 5 في إطلاق نار في لوس انجلوس

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قالت إدارة الإطفاء في لوس انجليس إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب خمسة اخرون بالرصاص فى لوس انجليس يوم الاحد بعد اندلاع اطلاق نار فى معرض غير رسمى للسيارات فى بلدة سان بيدرو.

وقال بريان همفري المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن المسعفين نقلوا سبعة أشخاص إلى مستشفيات المنطقة وإن اثنين منهم وهما رجل وامرأة توفيا متأثرين بجروحهما.

وقال همفري إن ضحايا إطلاق النار، وهم أربعة رجال وثلاث نساء، تتراوح أعمارهم بين 23 و 54 عاما ولكنه لم يستطع تقديم أي معلومات حول سبب المواجهة.

وقال همفري إن معرض السيارات كان تجمعا غير رسمي وليس فعالية رسمية. كجزء من ثقافة السيارات في جنوب كاليفورنيا غالبا ما يتجمع مالكو السيارات الكلاسيكية وآخرون في الأماكن العامة للتباهي بطرق قيادتهم للسيارات



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Source akhbaar24

