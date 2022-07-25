لحملة البكالوريوس فأعلى..جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية توفر وظائف شاغرة

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كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية: كبير اختصاصي المجهر الإلكتروني، بينما المؤهلات والخبرات: درجة الدكتوراه مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الفيزياء أو الكيمياء أو علم البلورات أو علم المواد مع التركيز على المجهر الإلكتروني، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في TEM كعالم تطبيق أو عالم فريق في مختبر TEM / SEM المخصص. خبرة إدارية مثبتة في قيادة الفريق.

وتتضمن الوظائف فني ثقافات بيولوجية، فيما المؤهلات والخبرات: بكالوريوس في العلوم / الهندسة مع خبرة مثبتة ذات صلة، يفضل ماجستير العلوم / الهندسة، خلفية علم الأحياء الدقيقة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مختبرات علم الأحياء الدقيقة.

وأشارت إلى أن للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية .

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Source almnatiq

