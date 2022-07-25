طقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة في الرياض والشرقية وأمطار رعدية وسيول بالمناطق الجنوبية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية، مبيناً أن التوقعات تشير كذلك إلى طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (40 درجة بمكة المكرمة، و42 درجة بالمدينة المنورة، و45 درجة بالرياض والدمام وبريدة، و38 درجة في جدة).



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Source akhbaar24

