محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وتميزت مسابقة هذا العام، بأنها جاءت بعد غيابٍ 3 سنوات عن تنظيمها، بسبب “كورونا” المستجد وتوابعه، وتنافست فيها 17 مرشحة من جميلات لبنان، وفقا لما ألمت به “العربية.نت” من الوارد في حساب Miss Lebanon بفيسبوك، وفيه أيضا أن المرشحات تقدّمن من مناطق لبنانية عدة، كما ومن الاغتراب اللبناني، ووصلت 5 منهنّ الى مرحلة أخيرة، انتهت بفوز ياسمين زيتون، البالغ طولها 167 سنتيمترا ووزنها 51 كيلوغراما، فيما حلت الباقيات وصيفات لها، وهنّ: مايا أبو الحسن وصيفة أولى، جاسينتا راشد وصيفة ثانية، لارا هراوي وصيفة ثالثة، ودلال حبّ الله وصيفة رابعة.
وكانت نجمة الحدث الجمالي الأوّل في لبنان أمس، هي المطربة نانسي عجرم، التي أحيَت الحفل وغنّت “الى بيروت الأنثى”، أغنيتها الجديدة “صح صح” والتي أطلقتها مع الموزع العالمي Marshmello المقنع الوجه. كما أدت أغنية “سلامات” ثم بعثت برسالة الى لبنان، قالت فيها: “أنت حبيب العمر، وسأبقى عالحلوة وعالمرّة” وفق تعبيرها.
كما أطلت في الحفل الجامايكية Toni-Ann Singh ملكة جمال العالم 2019 والمطربة التي أدت فيه أغنية I have nothing لويتني هيوستن، وقد حضرت ضمن وفد منظّمة مسابقة ملكة جمال العالم، والذي ضم مدير عام ورئيس مجلس إدارة المنظّمة Julia Morley اضافة لمسؤول الحفلات Stephen Douglas Morley فيها، وملكة جمال العالم 2021 البولنديّة Karolina Bielawska البالغة 23 عاما، ووصيفتها الأولى، وهي ملكة جمال الولايات المتحدة Shree Saini كما ووصيفتها الثانية Olivia Yacé من ساحل العاج.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال لبنان انتزعت اللقب مع جائزة مقدارها 100 الف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.