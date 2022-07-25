ملكة جمال لبنان انتزعت اللقب مع جائزة مقدارها 100 الف دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وتميزت مسابقة هذا العام، بأنها جاءت بعد غيابٍ 3 سنوات عن تنظيمها، بسبب “كورونا” المستجد وتوابعه، وتنافست فيها 17 مرشحة من جميلات لبنان، وفقا لما ألمت به “العربية.نت” من الوارد في حساب Miss Lebanon بفيسبوك، وفيه أيضا أن المرشحات تقدّمن من مناطق لبنانية عدة، كما ومن الاغتراب اللبناني، ووصلت 5 منهنّ الى مرحلة أخيرة، انتهت بفوز ياسمين زيتون، البالغ طولها 167 سنتيمترا ووزنها 51 كيلوغراما، فيما حلت الباقيات وصيفات لها، وهنّ: مايا أبو الحسن وصيفة أولى، جاسينتا راشد وصيفة ثانية، لارا هراوي وصيفة ثالثة، ودلال حبّ الله وصيفة رابعة.

وكانت نجمة الحدث الجمالي الأوّل في لبنان أمس، هي المطربة نانسي عجرم، التي أحيَت الحفل وغنّت “الى بيروت الأنثى”، أغنيتها الجديدة “صح صح” والتي أطلقتها مع الموزع العالمي Marshmello المقنع الوجه. كما أدت أغنية “سلامات” ثم بعثت برسالة الى لبنان، قالت فيها: “أنت حبيب العمر، وسأبقى عالحلوة وعالمرّة” وفق تعبيرها.

كما أطلت في الحفل الجامايكية Toni-Ann Singh ملكة جمال العالم 2019 والمطربة التي أدت فيه أغنية I have nothing لويتني هيوستن، وقد حضرت ضمن وفد منظّمة مسابقة ملكة جمال العالم، والذي ضم مدير عام ورئيس مجلس إدارة المنظّمة Julia Morley اضافة لمسؤول الحفلات Stephen Douglas Morley فيها، وملكة جمال العالم 2021 البولنديّة Karolina Bielawska البالغة 23 عاما، ووصيفتها الأولى، وهي ملكة جمال الولايات المتحدة Shree Saini كما ووصيفتها الثانية Olivia Yacé من ساحل العاج.