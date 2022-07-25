محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
قالت مصادر أن وزارة التعليم تعكف حالياً على تنظيم شامل للمدارس الأهلية. ومن المتوقع إقرار التعديلات الجديدة قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وحسب ” المدينة” تضع الوزارة معايير وضوابط الرسوم الدراسية ولا يتم فرض الرسوم الدراسية، أو تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة.
كما تنص التعديلات على أنه تُطبق على المدارس الخاصة، والمدارس الأجنبية، المخالفة لأي حكم من أحكام النظام ولوائحه، عقوبة، أو أكثر، من العقوبات بحسب جسامة المخالفة.
وتتراوح العقوبات ما بين الإنذار وإيقاف تسجيل الطلبة في المدرسة رغرامة مالية، لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال وإلغاء الترخيص.
وأشارت التعديلات إلى أنه لا يجوز للمدرسة الخاصة التوقف عن مزاولة نشاطها بشكل مؤقت أو دائم إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتجاه لربط رسوم المدارس الأهلية بموافقة الوزارة.. والكشف عن عقوبات المدارس المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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