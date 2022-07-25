توفيت طفلتان جراء انهيار جزئي لمنزلهما بسبب الأمطار الغزيرة في مديرية معين بأمانة العاصمة.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار جزئي لأحد المنازل في قرية مذبح القديمة ” الخرائب” مكون من 3 طوابق ما أدى إلى وفاة طفلتين في الحادية عشرة والسادسة من العمر وإصابة رب الأسرة ونجاة بقية أفرادها.
وأشار إلى أن فرق عمليات الطوارئ والدفاع المدني وفرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمديرية، قامت فور تلقي البلاغ بالنزول للموقع وتنفيذ عملية الإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض ونقلهم لأحد المستشفيات الخاصة.
ودعا المصدر المواطنين إلى توخي الحذر جراء هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، وتنظيف أسطح المنازل وخاصة القديمة منها، وإزالة كل مايعيق تصريف المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفلتين جراء انهيار جزئي لمنزلهما في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.