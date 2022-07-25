وفاة طفلتين جراء انهيار جزئي لمنزلهما في صنعاء

توفيت طفلتان جراء انهيار جزئي لمنزلهما بسبب الأمطار الغزيرة في مديرية معين بأمانة العاصمة.

وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار جزئي لأحد المنازل في قرية مذبح القديمة ” الخرائب” مكون من 3 طوابق ما أدى إلى وفاة طفلتين في الحادية عشرة والسادسة من العمر وإصابة رب الأسرة ونجاة بقية أفرادها.

وأشار إلى أن فرق عمليات الطوارئ والدفاع المدني وفرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمديرية، قامت فور تلقي البلاغ بالنزول للموقع وتنفيذ عملية الإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض ونقلهم لأحد المستشفيات الخاصة.

ودعا المصدر المواطنين إلى توخي الحذر جراء هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، وتنظيف أسطح المنازل وخاصة القديمة منها، وإزالة كل مايعيق تصريف المياه.