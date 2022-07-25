النقل والخدمات اللوجستية تنجز عددًا من أعمال السلامة على طرقها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر يونيو الماضي عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل. وقامت الوزارة بعدد من المشروعات المسهمة في تعزيز مستوى السلامة على الطرق، منها إنارة (3) تقاطع بالطاقة الشمسية، إضافةً لتنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال (48) كيلو مترًا، إضافة إلى تنفيذ العلامات الأرضية (عيون القطط) بإجمالي (2876) وحدة، مع تركيب وصيانة (186) لوحة تحذيرية وإرشادية. الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق؛ للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات على الطرق، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق، وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة. أخبار قد تهمك

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