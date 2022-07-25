عودة الحركة المرورية بشوارع العاصمة إلى طبيعتها

أعلنت إدارة المرور بأمانة العاصمة اليوم، عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في جميع الشوارع والتقاطعات عقب الأمطار الغزيرة.
وأشارت إدارة المرور في بلاغ، إلى تكثيف الانتشار المروري في جميع الشوارع والتقاطعات لتنظيم وتسيير الحركة المرورية والحد من الازدحامات نتيجة سيول الأمطار التي تشهدها الأمانة.
ودعت جميع المواطنين والسائقين إلى أخذ الحيطة والحذر في مجاري تدفق السيول، والالتزام بالقيادة الوقائية للمركبات، واتباع الإرشادات المرورية.
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