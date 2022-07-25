إحدى وظائف الحرمين التاريخية.. مَن هم الحَجَبَة وما علاقتهم بالكعبة المشرفة؟

︎

.



أوردت دارة الملك عبدالعزيز، بعض المعلومات التاريخية حول وظيفة “الحَجَبَة” وعلاقتها بالكعبة المُشرفة.

وأوضحت الدارة أن وظيفة “حَجَبَة الكعبة المشرفة” هي إحدى وظائف الحرمين الشريفين المهمة والتاريخية، حيث يقوم أصحابها بحمل مفتاح الكعبة المشرفة.

وأشارت إلى أنه تم التنظيم في العهد السعودي الحديث ألا تفتح الكعبة لعموم الناس إلا في بعض المناسبات، وفي أوقات غسل الكعبة مرتين في العام.

ولفتت إلى أن فتح الكعبة يكون في الأول من شهر شعبان وأول شهر محرم، موضحةً أن “آل الشيبي” هم حجبة الكعبة المشرفة حتى اليوم.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

