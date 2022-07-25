«المرئي والمسموع» تدعو للإبلاغ عن مخالفات المحتوى الإعلامي

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طالبت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بضرورة الإبلاغ عن مخالفات المحتوى الإعلامي، وذلك عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.

وقال الحساب الرسمي لهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عبر موقع «تويتر»: « كلنا شركاء في حماية قيم مجتمعنا، ندعوكم في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للتبليغ عن مخالفات المحتوى الإعلامي عبر بوابة(اضغط هنا)».

وكان كل من هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات، قد طالبا أمس السبت، من منصة “يوتيوب” إزالة الإعلانات المخالفة.

وقالت الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في بيان مشترك: “تأكيداً من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب “YouTube” (التابعة لشركة قوقل Google) بعرض إعلانات موجهةلمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب “YouTube”.

ونشر التقني عبدالله السبيع، مقطع فيديو، يشرح فيه خطوات تقديم الإبلاغ عن المخالفات، موضحًا أنه يمكن للجميع تقديم بلاغات ضد المنصات والأفراد في حالة نشر أشياء غير أخلاقية، وذلك بالضغط على رابط الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والتضغط على أيقونة «تقديم بلاغ إعلامي».

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Source almnatiq

