“المرئي والمسموع” تدعو للإبلاغ عن مخالفات المحتوى الإعلامي

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دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إلى الإبلاغ عن مخالفات المحتوى الإعلامي من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها.

وتتيح بوابة الدخول الموحد لمنظومة الإعلام تقديم بلاغات عن مخالفات المحتوى الإعلامي، وكذلك الاستفادة من خدمات منظومة الإعلام على أن يتطلب ذلك تسجيل الدخول.

وكانت الهيئة قد استدعت مؤخراً أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.



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Source akhbaar24

