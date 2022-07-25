مستجدات غزو أوكرانيا.. موسكو تعترف باستهـداف أوديسا وكييف تتقدم لاستعادة خيرسون

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اعترفت روسيا باستهداف مواقع عسكرية داخل ميناء أوديسا الحيوي، بالتزامن مع إعلان القـوات الأوكرانية التقدم بصورة أكبر في منطقة خيرسون من أجل استعادة الأجزاء التي سيطرت عليها موسكو.

اعتراف روسي بقصف أوديسا

أعلنت القوات الروسية، تدمير منشأة عسكرية وصواريـخ أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية كانت متواجدة في ميناء أوديسا الأوكراني الذي يعتبر الميناء الحيوي لتصدير الحبوب.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن صواريخ عالية الدقة بعيدة المدى أُطلقت من البحر دمرت زورقاً حربياً أوكرانياً كان راسياً، ومخزوناً من صواريخ هاربون المضادة للسفن التي سلمتها الولايات المتحدة لنظام كييف.

وتزايدت المخاوف من استمرار هذه الهجمات على الميناء، وهو ما يشكل خطراً على الاتفاق الذي تم توقيعه بهدف تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية.

ميكولايف تتعرض لقصف جديد

كشفت الرئاسة الأوكرانية، عن تعرض مدينة ميكولايف لقُصف جديد، بعدما استُهدفت في وقتٍ سابق بأربعة صواريخ كروز من نوع كاليبر.

ولفتت إلى أن عدداً من المباني السكنية تضرّر واشتعلت النيران في عدد آخر بمنطقة خاركيف، وسط تخوفات من استمرار الأوضاع المقلقة في منطقة خيرسون التي سيطرت القـوات الروسية على جزء كبير منها.

بدوره أكد مسؤول أوكراني في منطقة خيرسون، أن تلك المنطقة ستتحرّر بالتأكيد بحلول سبتمبر وستفشل كل خطط روسيا في تلك المدينة.

أوكرانيا تتقدم في خيرسون

دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مواطني بلاده إلى وحدة الصف والعمل معاً من أجل الانتصار والاحتفال للمرة الأولى بيوم سيادة أوكرانيا في 28 يوليو.

وقال زيلينسكي، إن قواته تتقدم نحو مدينة خيرسون جنوبي البلاد وذلك بعد سيطرة روسيا على أجزاء كبيرة منها، مشيراً إلى أن قوات بلاده تركز في المواجهة على مناطق بعينها.

ونوه إلى أن أوكرانيا لم تستسلم، والجميع يبذل قصارى جهده لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا ولحشد المزيد من الدعم لأوكرانيا.



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Source akhbaar24

