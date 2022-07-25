إبعاد عمال نظافة يمتهنون التسول - #عاجل

أحلت أمانة منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع شركات النظافة وبعض الجهات الحكومية عمال النظافة واستبدالهم بعمالة جديدة بجنسيات مختلفة نظرا لبعض الملاحظات المرصودة على العمالة السابقة تمثلت في التسول وبيع النفايات وعدم وصول بعض النفايات إلى المردم أو رفض العمل عند التطوير إضافة إلى إنشاء سوق مخالف في يوم الجمعة داخل السكن.

قرار نهائي

تم استبدال العمالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد استقدام عمالة جديدة من جنسيات متعددة مع إنهاء كافة استحقاقات العمالة السابقة ومنحهم مكافآتهم النظامية قبل البدء بإنهاء إجراءات سفرهم خلال الفترة الماضية، وعملت الأمانة على التنسيق مع الشركات لمعالجة مشكلة العمالة التي مضى البعض منهم 25 عاما في العمل في شركات النظافة رغم تغير المتعهد، فيما ظلت المخالفات مستمرة قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي باستبدال العمالة السابقة بعمالة جديدة ونقل مقر سكنهم إلى مقر السكن الحالي.

تطوير وتحسين

وكان عدد من المواطنين سجلوا بلاغات عن تأخر النفايات ونقلها من قبل البلديات على فترات ماضية وأن شاحنات شركات عمال النظافة لم تصل للأحياء متزامنا مع إحلال العمالة، حيث اضطرت أمانة المنطقة إلى إصدار بيان توضح فيه سبب تأثر خدمة النظافة مقدمة اعتذارها على ذلك.

وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أنها شرعت في وقت سابق بالتنسيق مع شركات النظافة والجهات الحكومية الأخرى، في استبدال بعض عمال النظافة بدلا من العمالة السابقة، بهدف تطوير وتحسين خدمات النظافة العامة للمدينة المنورة والضواحي التابعة وفق العقود المبرمة مع شركاء الخدمة.

سلاسة الانتقال

وأفادت بأنها لاحظت تأثر مستوى الخدمة في بعض المحاور التشغيلية الأربعة نتيجة عملية الإحلال التدريجية، وحفزت الأمانة متعهدي خدمات النظافة لمباشرة العمالة الجديدة مهماتها داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، بما يضمن تحقيق سلاسة الانتقال وتقديم الخدمة واستكمال الأعمال بصورة طبيعية.

واعتذرت الأمانة لعموم السكان عن تأثر مستوى الخدمة خلال الأيام الماضية، وتقدر تفهم جميع المستفيدين لهذه المرحلة التشغيلية، وتؤكد أن الحلول الجديدة بالتنسيق مع المشغلين ستضمن، بمشيئة الله، تنفيذ كافة المستهدفات التشغيلية بما يعزز جودة الحياة في مدينتنا.

ملاحظات على العمالة السابقة

1. التسول

2. بيع النفايات

3. عدم إيصال النفايات للمردم

4. رفض العمل عند التطوير وتتبع الحركة

5. إنشاء سوق جمعة مواز مخالف