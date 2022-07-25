37 % نسبة إشغال فنادق طيبة - #عاجل

أسهم موسم ما بعد الحج الجاري، في إشغال ما نسبته 37% من نسبة المعروض بفنادق المدينة المنورة، إذ سجلت الوحدات الفندقية والسكنية إقامة 171546 حاجاً.

حركة قدوم

وشهدت المدينة المنورة، توافداً في حركة قدوم الحجاج بعد تأدية فريضة الحج، لتعلن بذلك استئناف خدمة ضيوف الرحمن، لموسم ما بعد الحج، إذ سجل قدوم 13.431 حاجاً عن طريق مركز استقبال الهجرة، وتسجيل قدوم 7.973 حاجاً عن طريق مركز استقبال حجاج البر، و107 حجاج عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، و3.426 حاجا عن طريق مركز استقبال حجاج القطار.

وتصدرت 5 جنسيات النسبة الأعلى، على صعيد المقيمين في المدينة المنورة من الحجاج، إذ احتلت بنجلاديش المركز الأول بواقع 13.125 حاجاً، ثم سورية بواقع 6.819 حاجاً، تليها الهند بـ6.731 حاجاً، ثم جمهورية إيران بواقع 7.147 حاجاً، ثم إندونيسيا بواقع 3.866 حاجاً.

زيارات ميدانية

وبحسب إحصائية رسمية، فإن وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، نفذت خلال موسم ما بعد الحج 768 زيارة تقييم على مساكن الحجاج، فيما بلغ عدد حالات التفويج على المساكن، والتي تم مباشرتها 2244 خدمة ميدانية، وبلغ عدد حالات المغادرة من المساكن التي تم مباشرتها 2747 خدمة، فيما تولت فرق الوكالة العاملة في الميدان إرشاد 1014 حاجاً، تم إرشادهم إلى مقار مساكنهم، كما بلغ عدد الزيارات الميدانية للحجاج الذين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات 64 زيارة، وبلغ عدد الجولات الميدانية لتقييم مقدمي الخدمات 336 جولة.

يذكر أن موسم ما قبل الحج شهد وصول ما يزيد على 382.853 حاجاً، قدمت لهم ما يزيد على 5325 خدمة ميدانية، تنوعت ما بين جولات تقييمية لمساكن الحجاج، وعمليات الاستقبال والمغادرة، وعمليات إرشاد التائهين، وخدمات متابعة شؤون المرضى والمقيمين في المستشفيات، والمتوقع أن يسجل قدوم 400 ألف حاج للمدينة خلال موسم ما بعد الحج.