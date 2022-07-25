هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق نجران والباحة وجازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

هطلت -اليوم- أمطارٌ غزيرة على منطقة نجران، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وشملتْ مدينةَ نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش ، وحبونا ، ويدمة، ومراكز بئر عسكر، وهدادة، والخانق، وقطن، والصفاح، والجوشن، والجفة، والحرشف، وسلطانة، وحمى ، وأنحاءَ متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

كما شهِدت منطقة الباحة -اليوم- هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفةٍ إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بني حسن, والقرى, والمندق, والعقيق, والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

وهطلت -مساء اليوم- أمطارٌ متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات الداير بني مالك، و الريث، و هروب، و فيفا، والعارضة، والعيدابي، و ضمد، وصبيا، وأبوعريش، وبيش، والدرب، ومركزي الحقو، والحشر، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة ، سالت على أثرها وديان جيزان، وخلب، والسلف.

كما هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت ( الهدا والشفاء والحوية)، مصحوبةً برياح سطحية، جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.