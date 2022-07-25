محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، فتح طريق “الطائف – الرياض” بعد هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في المنطقة.
وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إلحاقاً لما الخليج 365 التنويه عنه بشأن تحويل الحركة المرورية على طريق ( الطائف- الرياض) بعد رضوان باتجاه الطائف وبعد كبري أم الدوم باتجاه الرياض بسبب السيول المنقولة ، نود التنويه بأنه تم فتح الطريق الآن .
وأضافت أن الطريق أصبح سالكًا في كلا الاتجاهين، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان.
يذكر أن القوات الخاصة لأمن الطرق، أعلنت مساء أمس، تحويل الحركة المرورية على طريق (الطائف – الرياض) بعد رضوان باتجاه الطائف وبعد كبري أم الدوم باتجاه الرياض، بسبب السيول المنقولة.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح طريق «الطائف – الرياض» بعد ساعات من تحويل الحركة المرورية بسبب السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.