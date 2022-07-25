فتح طريق «الطائف – الرياض» بعد ساعات من تحويل الحركة المرورية بسبب السيول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، فتح طريق “الطائف – الرياض” بعد هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في المنطقة.

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إلحاقاً لما الخليج 365 التنويه عنه بشأن تحويل الحركة المرورية على طريق ( الطائف- الرياض) بعد رضوان باتجاه الطائف وبعد كبري أم الدوم باتجاه الرياض بسبب السيول المنقولة ، نود التنويه بأنه تم فتح الطريق الآن .

وأضافت أن الطريق أصبح سالكًا في كلا الاتجاهين، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان.

يذكر أن القوات الخاصة لأمن الطرق، أعلنت مساء أمس، تحويل الحركة المرورية على طريق (الطائف – الرياض) بعد رضوان باتجاه الطائف وبعد كبري أم الدوم باتجاه الرياض، بسبب السيول المنقولة.