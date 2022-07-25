شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. الفريق يواصل صدارة الدوري ومفاجأة في ملف عودة ساسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار القلعة البيضاء اليوم الأحد 24/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها هو فوز الفريق ضد سموحة بالدوري ومواصلة صدارة الترتيب.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي: -

الزمالك يواصل تصدر الدوري بثنائية في شباك سموحة

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، في تحقيق الفوز ضد سموحة، بهدفين دون رد بالجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وواصل الفارس الأبيض، انتصاراته بالدوري ليستمر في صدارة ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفريق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات.

فيريرا يعلق على رحيل بن شرقي

قال البرتغالي جوسيفالدو فيريرا مدرب الزمالك، إن فريقه قدم مباراة جيدة ضد سموحة واستحق الفوز، بعدما تم خلق العديد من الفرص ولولا التوفيق كان سيكون هناك مزيد من الأهداف.

وتابع عقب مباراة سموحة: "نحاول الاعتماد على اللاعبين الشباب والفرق الأخري تمتلك لاعبين أكثر، شيكابالا كان خيار جديد لنا من بداية المباراة".

وعن رحيل بن شرقي اختتم: "بن شرقي لاعب صنع تاريخ في الزمالك، ساعدنا في الفوز بألقاب وبالتالي هو تاريخ لنا، والحياة متغيرة، ونملك لاعبين قادرين على تعويضه، وهنكمل مشوارنا بشكل طبيعي".

ساسي يقترب من العودة للزمالك

كشفت تقارير صحفية مصرية اليوم، أن نادي الزمالك فتح خط مفاوضات مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق والدحيل القطري الحالي، من أجل العودة لصفوف الفريق بالموسم الجديد.

وأشارت التقارير، إلى أن النادي يسعى إلى استغلال العلاقة الطيبة بين مجلس إدارة واللاعب، من أجل اقناعه مرة أخرى بالعودة.

اتحاد جدة يعلن التعاقد مع طارق حامد

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن التعاقد مع طارق حامد لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن ينتظم طارق حامد في تدريبات اتحاد جدة استعدادًا للموسم الجديد، حيث يلتحق بمعسكر الفريق بالنمسا استعدادًا للموسم الجديد.