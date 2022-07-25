شاهد: بيان أمني بشأن القبض على مواطنة ظهرت في مقطع فيديو تتحدث باللغة البنغلاديشية بهدف التسول في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطنة نشرت مقطعا مصورا أثناء جلوسها بأحد الأماكن العامة بمحافظة جدة تتحدث فيه باللغة البنغلاديشية من أجل زيادة عدد المتابعين .

وأضافت الشرطة خلال بيان لها أن المواطنة قامت بفعل ذلك بهدف جذب المارة وممارسة سلوك التسول والحصول على المال بطريقة غير مباشرة.

وتابعت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.