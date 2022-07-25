بـ 5.1 مليار.. «تاسي» يتراجع 13 نقطة

وكان مؤشر السوق سجل أعلى مستوياته خلال جلسة أمس عند 12053 نقطة، قبل أن يعكس اتجاهه ويغلق على تراجع.
وواصل سهم «المتحدة للتأمين» تراجعه بالنسبة القصوى للجلسة الرابعة على التوالي، وسجلت أسهم شركة وصندوقين مستويات قياسية، إذ تراجعت وحدات صندوقي «الإنماء ريت التجزئة» خلال تداولاته عند سعر 5.33 ريال، و«الخبير ريت» لسعر 7.77 ريال كأدنى سعر تاريخي لهما، وسجل سهم «علم» أعلى سعر تاريخي له عند مستوى 294.8 ريال.
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