«مورغان»: ارتفاع احتمالية الركود الاقتصادي في أمريكا

محمد بن مسعود - الدمام - توقع الخبير المخضرم في سوق السندات لأكثر من 4 عقود، كبير مسؤولي الاستثمار في جي بي مورغان لإدارة الأصول بوب ميشيل، وجود فرصة بنسبة 75% لحدوث ركود في الولايات المتحدة على مدى الأشهر الـ18 المقبلة، لكنه يعتقد أن هذا الركود تم حسابه من جانب الأسواق.

وقال ميشيل، في تصريح لبرنامج «وول ستريت ويك» على تلفزيون «بلومبيرغ»: «العملاء يعودون إلى سوق السندات، وخصوصاً سندات الشركات، وهذا لأنهم جددوا الثقة في البنوك المركزية».

وتقوم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة لترويض التضخم العنيد، مع محاولة تجنب دفع الاقتصاد إلى الركود.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ووجد استطلاع أجرته بلومبيرغ، طال 44 اقتصادياً، تم إجراؤه بين 15 يوليو و20 يوليو، أن التوقعات تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيديرالي سيرفع الفائدة 75 نقطة أساس مرة أخرى الأسبوع المقبل، ثم تتباطأ الزيادة إلى 50 نقطة في سبتمبر.

وقال ميشيل، إن السوق «تسعر الآن إلى حد ما في المكان الذي يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيديرالي يجب أن يذهب إليه.. نحن نتحدث عن سعر فائدة على الأموال الفيديرالية في مكان ما حول 3.5% في نهاية العام».

وقالت مديرة المحفظة الإستراتيجية متعددة الأصول في شركة باسيفيك انفستمنت مانجمنت إيرين براون لتلفزيون «بلومبيرغ»: «إن سوق الأسهم، التي سجلت أفضل أسبوع لها في شهر، لم تقم بالكامل بتسعير حالة الركود خلال العام القادم».