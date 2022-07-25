اخبار الرياضه السعوديه «هبوط الأهلي» على طاولة «العمومية».. اليوم

وسيتقدم الحضور العضوان الذهبيان الأمير تركي العبدالله الفيصل، والكابتن أحمد عيد، اللذان قاما بسداد رسوم العضوية الذهبية أخيراً، وسيشكل تواجدهما دعامة قوية للجمعية العمومية.
وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي هبط لمصاف أندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي، بعد تحقيق المركز (15) برصيد 32 نقطة، ما أحدث صدمة لمحبي النادي الأهلي (قلعة الكؤوس). ويأمل أنصاره في إيجاد حلول تساهم في عودة الفريق لدوري المحترفين الموسم القادم.
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