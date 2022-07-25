اخبار الرياضه السعوديه «هبوط الأهلي» على طاولة «العمومية».. اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - تعقد بمقر النادي الأهلي مساء اليوم (الإثنين) الجمعية العمومية غير العادية، بحضور مجلس إدارة النادي، وسيتم طرح جميع الأمور المتعلقة بالنادي من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية.

وسيتقدم الحضور العضوان الذهبيان الأمير تركي العبدالله الفيصل، والكابتن أحمد عيد، اللذان قاما بسداد رسوم العضوية الذهبية أخيراً، وسيشكل تواجدهما دعامة قوية للجمعية العمومية.

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي هبط لمصاف أندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي، بعد تحقيق المركز (15) برصيد 32 نقطة، ما أحدث صدمة لمحبي النادي الأهلي (قلعة الكؤوس). ويأمل أنصاره في إيجاد حلول تساهم في عودة الفريق لدوري المحترفين الموسم القادم.