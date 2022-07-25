رئيس جمهورية كازاخستان يغادر جدة

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غادر فخامةُ رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، جدة ، بعد زيارة للمملكة أدى خلالها مناسك العمرة . وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، والقائم بأعمال سفارة المملكة بجمهورية كازاخستان حسين المحمادي، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر .

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