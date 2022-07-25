جمعية البر الخيرية بالقاعية تعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية

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المناطق-متابعات عقدت جمعية البر الخيرية بالقاعية اجتماعها الدوري للجمعية العمومية العادية وذلك مساء يوم الأحد الموافق: 1443/12/25هـ بمقر قاعة تحفيظ القرآن بالقاعية حيث استهل رئيس مجلس الإدارة الشيخ ماجد بن عجمي الدويش كلمته بحمد الله وشكره سبحانه على ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – من عناية ورعاية للجمعيات الخيرية متمثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أثنى على جهود مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير وعلى رأسها سعادة المهندس عبدالله بن محمد السهلي حرصه ومتابعته المستمرة وتقديم كافة وسائل الدعم للجمعية .

هذا وقد استعرض أمين الصندوق بالجمعية فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبداللطيف السمحان القوائم المالية لعام 2021م والميزانية التقديرية لعام 2022م .

وفي الختام عبروا أعضاء الجمعية العمومية شكرهم وامتنانهم لما يقومون به مجلس إدارة الجمعية من جهود ومساعي مباركة في سبيل خدمة الجمعية ورعاية شؤون مستفيديها وباركوا تدشين الجمعية لفريق رؤية التطوعي النسائي بالقاعية.

الجدير بالذكر أن هذا الفريق التطوعي قد بدأ أعماله التطوعية واستفاد منها كل شخص على أرض المركز سواء من مواطنين أو مقيمين. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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