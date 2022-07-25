منتخبُ كوريا الجنوبية يُتَوَّجُ بذهبية التتابع في بطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية

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المناطق_واس تُوِّجُ منتخبُ كوريا الجنوبية بذهبية تتابع الرجال في منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة حالياً بالإسكندرية وتستمرُ حتى 31 يوليو الجاري.

وتَمَكَّنَ المنتخبُ الكوري الجنوبي من حصد المركز الأول والميدالية الذهبية عقب حصوله على 1427 نقطةً، بينما أحرزَ منتخبُ مصر المركزَ الثاني والميداليةَ الفضيةَ بعد حصده 1419 نقطةً.

وفي المقابل،استطاعَ منتخبُ التشيك تحقيقَ المركزِ الثالثِ والميداليةِ البرونزيةِ بعد حصوله على 1408 نقاط. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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