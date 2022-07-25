استشاري: 5 أطعمة تحوي نسبة عالية من الملح.. لا تفرط في تناولها

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حذر د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، من خطورة الإفراط في تناول بعض الأطعمة بسبب نسبة الأملاح التي تحتوي عليها.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن المنتجات عالية الملح متعددة، أبرزها:

– مكعبات مرق الدجاج

– رقائق البطاطس

– المايونيز

– الوجبات السريعة

– المخللات

– صوصات السلطات

يذكر أن خبراء الصحة، يحذرون من خطورة الإفراط في تناول الملح، حيث يشكل خطراً كبيراً على الصحة، ولذلك ينصح بتجنب تناول كميات كبيرة منه لتفادي أعراض زيادة الملح في الجسم وما يعقبها من أضرار.

وتشمل أعراض زيادة الأملاح في الجسم:

أولاً: الشعور بالعطش من أعراض زيادة الأملاح في الجسم

ثانياً: احتباس السوائل

ثالثاً: ارتفاع ضغط الدم

رابعاً أمراض القلب

كذلك يمكن علاج زيادة الاملاح في الجسم، حيث يعتمد علاج زيادة الأملاح في الجسم على أعراض زيادة الأملاح في الجسم، ويشمل العلاج ما يلي:

• تناول مدررات البول

• شرب كثير من الماء

• تناول بعض الأدوية

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Source almnatiq

