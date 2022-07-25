“جوستافو” ينضم إلى معسكر النصر في إسبانيا (صور)

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أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر، انضمام لاعب الوسط الجديد، البرازيلي لويز جوستافو، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم، بمدينة ماربيا في إسبانيا، استعدادا للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا للاعب البرازيلي وهو في مران الفريق، بعدما وصل إلى إسبانيا، لإجراء الفحوصات الطبية قبل انضمامه لتدريبات الفريق.

يذكر أن مجلس إدارة نادي النصر، أعلن مساء السبت، التعاقد مع اللاعب البرازيلي لويز جوستافو، لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر قادماً من نادي فنربخشة التركي.

ويعد اللاعب جوستافو، هو الصفقة الثالثة لنادي النصر بعد التعاقد مع الإيفواري جيسلان كونان والحارس الكولومبي الشهير دافيد أوسبينا.





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Source akhbaar24

