الأمطار الصيفية تتواصل على الجنوب وهروب والسراة تتصدران غزارة المياه

تواصلت أمس الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وأدت إلى جريان الاودية والسيول وتساقط للصخور على بعض الطرق مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، كما تجمعت المياه بالشوارع وأعاقت حركة السير.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية «صحراء الربع الخالي» ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

تأثيرات مصاحبة

وفي منطقة عسير، شملت التأثيرات المصاحبة للأمطار نشاطاً في الرياح السطحية، وتساقطا للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة، والربوعة وبارق وخميس مشيط، وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

كما شهدت منطقة الباحة أمطارا مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍيا في مدى الرؤية, وتساقطا للبرد، وسيولا على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها، ونبه المركز الوطني للأرصاد، من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على منطقة جازان مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، مما أدى إلى تدني مدى الرؤية وجريان السيول، وتساقط البرد على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، صامطة، صبيا، ضمد، هروب، ومركز الفطيحة،والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، والالتزام بتعليماته.

ارتفاع الموج

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

كميات الأمطار

وكشفت رادارات رصد الأمطار في المملكة عن صدارة محافظة هروب جازان للأمطار، بنسبة 34.7%، تليها محافظة سراة عبيدة في عسير بنسبة 33.9%، وبيش من جازان ثالثا بنسبة 25.6%، وبني سعد من مكة المكرمة رابعا بنسبة 23.3%، والشهم بالباحة خامسا بنسبة 22.8%، والحبلة بعسير سادسا بنسبة 21.5%، والداير بجازان سابعا بنسبة 20.8%، وعثر بجازان ثامنا بنسبة 20.4%، والفرشة بعسير تاسعا بنسبة 20.2%، وظهران الجنوب بعسير عاشرا بنسبة 20.1%، وشهدت شمال جدة، ومركز حلي، والجموم، وإيهالا العليا، والكامل، والشفا، والطائف، ووادي نعمان، والحوية، وهدى الشام، وأضم، وسبت شمران بمنطقة مكة المكرمة، وملحة، واليتمة بالمدينة المنورة، وبلجرشي، وصوير بالجوف، وحائل أقل المناطق أمطارا بنسبة 0.1%.

المواقع الأكثر غزارة في الأمطار

هروب: 34.7%

سراة عبيدة: 33.9%

بيش: 25.6%

بني سعد: 23.3%

الشهم: 22.8%

الأقل أمطار:

مكة المكرمة: 0.1%

شمال جدة: 0.1%

المدينة المنورة: 0.1%

بلجرشي: 0.1%

الجوف: 0.1%

حائل: 0.1%